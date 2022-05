Veja as polêmicas do técnico Jorge Jesus em sua passagem pelo Brasil

O técnico Jorge Jesus tem acumulado uma série de polêmicas desde a passagem dele durante as férias pelo Brasil. Da saída do Flamengo à recusa de voltar a treinar o time carioca. Entre contradições, o treinador português de 67 anos manifestou interesse em voltar ao comando do time rubro-negro e, em Portugal, negou que isso vá ocorrer. Confira alguns pontos:

SAÍDA DO FLA

O técnico deixou o clube em julho de 2020 para assumir o Benfica, em Portugal. Sob comando do português, o time conquistou a Libertadores (2019), o Brasileirão (2019), a Recopa Su-Americana (2020), a Supercopa do Brasil (2020) e o Campeonato Carioca (2020).

CONVITE PARA VOLTAR AO RUBRO-NEGRO?

Jorge Jesus ainda disse que não recebeu convite de Marcos Braz e Bruno Spindel para retomar o time. Eles estiveram na casa do técnico no fim de 2021, para uma visita social, conta o ex-Fla. Em entrevista ele revelou que o encontro causou problema a ele.

"Foram ver um jogo do Benfica no camarote do Porto, deram várias entrevistas, criaram uma balbúrdia desnecessária. Se me quisessem mesmo, teriam ido em janeiro, como sugeri, e poderíamos ter nos acertado", contou.



JESUS QUER VOLTAR

Na última quinta-feira (5), Jorge Jesus revelou que tem interesse em voltar a ser técnico do Flamengo. Hoje, o time tem outro português no comando: Paulo Sousa. Na entrevista ao jornalista Renato Maurício Prado, ele disse que esperaria por uma proposta até o dia 20 deste mês e lembrou que a equipe está em dificuldades.

“Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais", disse Jorge Jesus.

NÃO VOLTA?

As declarações causaram desconforto principalmente para o novo técnico Paulo Sousa, recém-chegado ao cargo. O empresário do atual treinador do Flamengo chamou Jesus de mau caráter. De volta ao país natal, ele garantiu que “não retorna ao Brasil”.

Se buscava uma volta ao comando do time, o ex-técnico deixou o Brasil mal visto. Ao portal SIC, ele afirmou: "Não, não volto ao Brasil.” O destino do técnico português pode ser o Fenerbahçe, da Turquia.