Vasco x Mirassol pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A

Escrito por
Ian Laurindo*
(Atualizado às 16:37)
Jogada
Legenda: Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), às 19h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco Mirassol se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (2), pela 37ª rodada do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Vasco x Mirassol, pela Série A, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco:

Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. 

Mirassol:

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Carlos Eduardo. Técnico: Rafael Guanaes. 

FICHA TÉCNICA

  • Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro

  • Data: 02/12/2025

