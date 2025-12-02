Vasco x Mirassol pela Série A: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série A
Vasco x Mirassol se enfrentam pela Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (2), pela 37ª rodada do torneio continental. O jogo será às 19h, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Vasco x Mirassol, pela Série A, terá transmissão do SporTV e Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco:
Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
Mirassol:
Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Carlos Eduardo. Técnico: Rafael Guanaes.
FICHA TÉCNICA
-
Competição: Série A do Campeonato Brasileiro
-
Local: São Januário, no Rio de Janeiro
-
Data: 02/12/2025