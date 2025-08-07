Vasco x CSA pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil
Vasco e CSA se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das Oitavas de Final. O jogo será às 20h, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
A partida de ida, em Maceió, terminou empatada em 0 a 0. Assim, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão da Sportv e Premiere.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
CSA
Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Bryann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes
Arbitragem
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza-SP
Assistentes: Bruno Boschilia-PR e Neuza Ines Back-SP
VAR: Bráulio da Silva Machado-SC