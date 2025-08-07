Diário do Nordeste
Vasco x CSA pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Jogada
Legenda: Vasco e CSA se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e CSA se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (7), pelo jogo de volta das Oitavas de Final. O jogo será às 20h, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

A partida de ida, em Maceió, terminou empatada em 0 a 0. Assim, quem vencer garante vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Sportv e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

CSA
Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola, Bryann, Luciano Naninho e Guilherme Cachoeira; Tiago Marques.  Técnico: Márcio Fernandes


Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza-SP
Assistentes: Bruno Boschilia-PR e Neuza Ines Back-SP
VAR: Bráulio da Silva Machado-SC

