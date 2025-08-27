Diário do Nordeste
Vasco x Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Partida é válida pela ida das quartas

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:53)
Jogada
Legenda: O Vasco recebe o Botafogo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (27)
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Botafogo se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 21h30, em São Januário, no Rio de janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere e no Prime Vídeo

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Nuno Moreira e Coutinho; Rayan, David e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Botafogo

John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton) e Savarino; Jeffinho, Joaquín Correa e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Jogada

Jogada

