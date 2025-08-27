Vasco x Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites
Partida é válida pela ida das quartas
Vasco e Botafogo se enfrentam pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (27), pelas quartas de final do torneio nacional. O jogo será às 21h30, em São Januário, no Rio de janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere e no Prime Vídeo
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Nuno Moreira e Coutinho; Rayan, David e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
Botafogo
John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Newton) e Savarino; Jeffinho, Joaquín Correa e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)