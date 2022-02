Vasco encaminha venda de ações do SAF do clube para empresa americana por R$ 700 milhões

O Vasco fechou um pré-acordo com a empresa de investimentos norte-americana 777 Partners para a criação e aquisição da Vasco SAF em uma negociação de R$ 700 milhões por 70% das ações. O presidente do clube carioca, Jorge Salgado, tinha viajado ao exterior na última semana para tratar de conversas já avançadas envolvendo empresas interessadas na compra.

Para o negócio ser confirmado, é preciso aprovação de sócios e conselheiros do clube. No planejamento, a holding do EUA tem interesse em investir ainda na reforma do estádio São Januário e, com isso, os números podem superar um bilhão de reais.

O negócio é similar aos casos de Botafogo e Cruzeiro. O cruzmaltino vai constituir empresa e transferir ativos e direitos relativos ao futebol. Depois, o controle da empresa vai ser vendido para a 777 Partners, que vai administrá-la com o foco no esporte.

Investidor

A 777 Partners é uma empresa de investimentos de Miami, nos Estados Unidos, fundada em 2015. A atuação envolve diversos ramos econômicos, da aviação ao entretenimento. Recentemente, passou a investir também no futebol. Em setembro do ano passado, virou sócia majoritária do Genoa (ITA). Em 2018, adquiriu uma parte das ações do Sevilla (ESP).

A empresa conta ainda com participações na 1190 Sports, companhia responsável por comercializar os direitos de transmissão do Série A do Campeonato Brasileiro no mercado estrangeiro. Além disso, investe ainda na Fanatiz, um serviço de streaming que exibe especialmente o futebol para o público dos Estados Unidos.

