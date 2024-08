Vasco da Gama x Athletico-PR: confira horário, palpites e prováveis escalações

Vasco da Gama entra em campo nesta segunda-feira, 26 de agosto às 21:00h (horário de Brasília), contra o Athletico-PR pelo Brasileirão. A partida será no Estádio São Januário, em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

O Cruz-Maltino iniciou a 24ª rodada em 10º com 28 pontos, enquanto o Furacão está logo acima, com 29. Ambos também serão adversários na Copa do Brasil no meio de semana.

Palpites

Escalação

Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão e Payet; Adson, David e Vegetti.

Athletico/PR

Mycael; Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Zapelli, Fernandinho e Christian; Canobbio, Cuello e Mastriani.

Vasco da Gama x Athletico-PR

Estádio: Estádio São Januário, em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Horário: 21:00h (de Brasília), segunda-feira, 26 de agosto

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro