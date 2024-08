Galvão Bueno parabeniza Fortaleza pela liderança do Brasileirão: ‘briga pelo título’

Galvão Bueno, narrador esportivo, fez uma publicação no seu perfil nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (26) parabenizando o Fortaleza por assumir a liderança da Série A do Brasileirão 2024, após vitória sobre o Corinthians no último domingo (25).

“Que temporada fantástica do Fortaleza!! Líder da Série A com um jogo a menos!! Melhor mandante do torneio, o único invicto em casa!! Já são 13 vitórias seguidas no Castelão, 10 pelo Brasileiro!!”, disse Galvão na publicação.

Virou o primeiro clube do Nordeste a ser líder em um 2º turno por pontos corridos!! O time é regular, organizado, conta com um grande técnico e uma torcida leal e espetacular!! Briga pelo título do Brasileiro e vai com tudo pra buscar a Sul-Americana!! Parabéns ao Laion pelo trabalho sensacional!! Galvão Bueno Narrador esportivo

Após vencer o Corinthians e assumir a ponta da tabela da Série A, o Fortaleza agora se prepara para enfrentar o Botafogo, fora de casa, no próximo sábado (31). O confronto coloca frente a frente líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro.