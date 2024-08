Quais as chances de título do Fortaleza no Brasileirão? Veja probabilidades

A vitória do Fortaleza sobre o Corinthians no último domingo (25) fez o Leão garantir seu lugar na liderança da Série A do Brasileirão 2024. Mesmo com um jogo a menos, o Tricolor do Pici está à frente de Botafogo, Palmeiras e Flamengo.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo duas análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Fortaleza conquistar o título de campeão do Campeonato Brasileiro.

INFOBOLA

De acordo com o site Infobola, o Fortaleza tem hoje 42% de chance de ser campeão do Brasileirão 2024. Botafogo (34%), Flamengo (14%), Palmeiras (6%), Cruzeiro (2%), São Paulo (1%) e Bahia (1%) completam a lista dos candidatos.

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

Legenda: Lucero comemora gol marcado pelo Fortaleza Foto: Kid Jr/SVM

UFMG

De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fortaleza é hoje o time com maior probabilidade de ser campeão do Brasileirão (52,6%). Seguem Botafogo (26%), Flamengo (9,7%) e Palmeiras (7,3%), entre outros.

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.