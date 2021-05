Varejão assina contrato de 10 dias com Cleveland Cavaliers e volta à NBA para final da temporada

O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão está de volta à NBA após quatro temporadas longe da liga. O veterano de 38 anos assinou nesta terça-feira (4) contrato de dez dias com o Cleveland Cavaliers e disputará a reta final da temporada 2020/2021.

Varejão retorna ao time que defendeu por 12 anos e meio, entre 2004 e 2016, sendo duas vezes campeão da Conferência Leste, em 2007 e 2015. O brasileiro soma 4.905 pontos, 4.839 rebotes e 747 assistências pelos Cavaliers - contando temporada regular e playoffs. O ala-pivô não entra em quadra desde 2019, quando deixou o Flamengo.

"Por mais de uma década, tive o privilégio de vestir dourado e vinho e jogar para os fãs que sempre me inspiraram a dar o melhor de mim em cada jogo. Estou muito feliz de poder vestir a camisa dos Cavaliers novamente e reviver as lembranças de defender esta cidade e franquia que eu tanto amo", disse o jogador após o anúncio.

"Andy (Varejão) embarca tudo o que a cidade de Cleveland representa e não poderíamos estar mais animados em trazer sua experiência, liderança e caráter de volta ao vestiário", completou o general manager Koby Altman.

Legenda: Brasileiro defendeu Cleveland Cavaliers por 12 anos e meio Foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP

Varejão é agora o quarto brasileiro em atividade na NBA, ao lado de Raul Neto do Washignton Wizards, Cristiano Felício do Chicago Bulls e Didi Louzada do New Orleans Pelicans.

