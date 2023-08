Vagner Mancini já trabalhou com seis jogadores do Ceará; veja nomes e retrospecto

O Ceará confirmou que Vagner Mancini será o treinador da equipe até o final da temporada 2024. O treinador de 56 anos retorna a Porangabuçu para sua segunda passagem pelo Vovô, onde já trabalhou por 18 jogos na temporada 2011.

Com o elenco já fechado, Mancini terá de buscar soluções dentro do próprio plantel alvinegro para melhorar a situação do Ceará na tabela. Atualmente, o Vovô ocupa a 11ª colocação, com 35 pontos, oito a menos do Juventude, o atual quarto colocado.

Um possível trunfo para Mancini será o fato do treinador paulista já ter trabalhado com seis atletas do atual elenco do Ceará: o lateral-direito Michel Macedo, o zagueiro Léo Santos, os volantes Willian Maranhão e Zé Ricardo e os atacantes Janderson e Erick.

VAGNER MANCINI COM ATLETAS DO CEARÁ

MANCINI E ZÉ RICARDO (AMÉRICA-MG - 2021 E 2022)

18 jogos

9 vitórias

6 empates

3 derrotas

Série A 2021, Libertadores 2022, Série A 2022 e Copa do Brasil 2022

MANCINI E JANDERSON (ATLÉTICO-GO - 2020 E GRÊMIO - 2022)

17 jogos

7 vitórias

5 empates

5 derrotas

Copa do Brasil 2020, Série A 2020, Campeonato Gaúcho 2022

MANCINI E WILLIAN MARANHÃO (ATLÉTICO-GO - 2020)

4 jogos

1 vitória

2 empates

1 derrota

Série A 2020

MANCINI E ERICK (VITÓRIA - 2018)

3 jogos

1 vitória

2 derrotas

Série A 2018

MANCINI E LÉO SANTOS (CORINTHIANS - 2021)

3 jogos

3 vitórias

Campeonato Paulista 2021

MANCINI E MICHEL MACEDO (CORINTHIANS - 2021)

2 jogos

1 empate

1 derrota

Série A 2020

Vagner Mancini deve fazer sua estreia como treinador do Ceará neste sábado (2), às 17h, quando o Alvinegro recebe o Criciúma na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

