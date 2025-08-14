Universitário x Palmeiras pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações
Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das Oitavas de Final
O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Universitário, do Peru, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Libertadores. O jogo será Monumental de Lima, no Peru.
O Verdão foi líder do Grupo G, com 18 pontos e 100% de aproveitamento.
Já o time peruano, foi vice-líder do Grupo B, com 8 pontos.
ONDE ASSISTIR
ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Universitario:
Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, Andy Polo, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores e Álex Valera. Técnico: Jorge Fossati.
Palmeiras:
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem:
Árbitro: Facundo Tello (ARG);
Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG);
Quarto árbitro: Luis Lobo (ARG);
VAR: Silvio Trucco (ARG).