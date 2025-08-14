Diário do Nordeste
Universitário x Palmeiras pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das Oitavas de Final

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:15)
Jogada
Legenda: O Palmeiras entra em campo pela Libertadores contra o Universitário
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Universitário, do Peru, pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Libertadores. O jogo será Monumental de Lima, no Peru.

O Verdão foi líder do Grupo G, com 18 pontos e 100% de aproveitamento.

Já o time peruano, foi vice-líder do Grupo B, com 8 pontos.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney+

PALPITES

inter@


PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Universitario: 

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña, Andy Polo, César Inga, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Edison Flores e Álex Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Palmeiras: 

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. 

Arbitragem:

Árbitro: Facundo Tello (ARG);
Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG);
Quarto árbitro: Luis Lobo (ARG);
VAR: Silvio Trucco (ARG).

Universitário x Palmeiras pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

