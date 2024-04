Unión La Calera x Cruzeiro: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em jogo válido pela 3º rodada do Grupo B da Sul-Americana, Unión La Calera e Cruzeiro se enfrentam às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Concepción, no Chile.

O time brasileiro iniciou a competição de forma decepcionante, empatando os dois jogos. Na estreia, um 0x0 diante do Universidad Católica do Equador fora de casa e um 3x3 no Mineirão diante do Alianza, da Colômbia, após abrir três a zero. Já os chilenos, têm 3 pontos, vencendo fora e perdendo em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Paramount+

PALPITE

inter@

Prováveis escalações

La Calera:

Matías Ibáñez; Darko Fiamengo, Ezequiel Parnisiari, Enzo Ferrario e Diego Ulloa; Luciano Aued, César Pérez, Matías Cavalleri e Axel Encinas; Emanuel Gigliotti e Franco Soldano. Técnico: Manuel Fernández

Cruzeiro:

Anderson; William, Neris, João Marcelo (Zé Ivaldo) e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro (Mateus Vital); Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. Técnico: Fernando Seabra