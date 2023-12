Único cearense na disputa, Fortaleza é eliminado da 1ª edição da Copinha Feminina

As Leoas encerraram a participação na primeira edição da Copinha Feminina neste domingo (10). O Fortaleza foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0 em jogo da terceira rodada da competição.

O Tricolor do Pici foi o único time cearense a participar da competição nacional, que é a maior reveladora de talentos da base no país. Além do Atlético-MG, as Leoas ficaram na chave D também formada por Botafogo e Corinthians.

O time comandado por Igor Cearense não somou nenhum ponto na disputa. Assim, terminou em ultimo colocado e sem chances de avançar de fase na competição.

A Prefeitura de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol anunciaram a criação do torneio em junho deste ano. As 16 equipes foram divididas em quatro grupos. As duas melhores de cada chave avançam. Depois, na segunda e terceira fase, já vão ocorrer a semifinal e a final.