UFC Vegas 38: Marreta faz luta principal da noite com Walker; veja card, horários e onde assistir

O Brasil marca presença em peso no UFC Vegas 38, no chamado UFC Fight Night, com sete lutadores no octógono: dois no card principal e quatro no card preliminar. Na luta principal da noite, neste sábado (2), em Las Vegas, Estados Unidos, Thiago "Marreta" Santos enfrenta o compatriota Johnny Walker na categoria meio-pesado. Ocupam o número 5 e 10 do ranking - nesta ordem - e buscam mais destaque na categoria, que tem Jan Blachowicz como dono o cinturão.

Ainda no card principal, Alex "Cowboy" Oliveira calça as luvas para encarar o estadunidense Niko Price, na categoria meio-médio. Os dois lutadores precisam voltar a vencer na organização. Cowboy vem de duas derrotas consecutivas e Price de duas derrotas e um "no contest".

Veja finalizações dos lutadores do UFC Vegas 38

Mais brasileiros

Além de Marreta, Walker e Cowboy, mais quatro atletas do Brasil são esperados em Las Vegas. Bethe Correia fará sua última luta pelo UFC contra a também brasileira Karol Rosa. Elas estão em momentos opostos dentro do esporte. Aos 38 anos, a "Pittbull" se despede da organização, com uma passagem instável, enquanto Karol está invicta, com três vitórias, a última em fevereiro deste ano.

Douglas Silva pega o belga Gaetano Pirrello, no peso-galo, e Johnny Eduardo enfrenta o mexicano Alejandro Perez, também entre os galos. A transmissão é do Canal Combate.

UFC Vegas 38: Marreta x Walker

Sábado, 2 de outubro, às 17 horas, em Las Vegas, Estados Unidos

Card Principal (21h, horário de Brasília)

Peso meio-pesado: Thiago Marreta x Johnny Walker

Peso-médio: Kevin Holland x Kyle Daukaus

Peso meio-médio: Alex Oliveira x Niko Price

Peso-médio: Misha Cirkunov x Krzysztof Jotko

Peso-galo: Aspen Ladd x Macy Chiasson

Peso-leve: Alexander Hernandez x Mike Breeden

Card Preliminar (17h, de Brasília)

Peso-leve: Joe Solecki x Jared Gordon

Peso-mosca: Antonina Shevchenko x Casey O'Neill

Peso-galo: Bethe Correia x Karol Rosa

Peso-leve: Devonte Smith x Jamie Mullarkey

Peso-galo: Douglas Silva x Gaetano Pirrello

Peso-galo: Stephanie Egger x Shanna Young

Peso-galo: Alejandro Perez x Johnny Eduardo