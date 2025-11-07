TV Verdes Mares transmite jogo do Ceará contra o Corinthians pela Série A

A TV Verdes Mares irá transmitir a partida entre Corinthians e Ceará no próximo domingo (9), pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O jogo será disputado no estádio Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com o início marcado para 16h.

A transmissão contará inclusive com a presença do repórter Lucas Catrib, do Sistema Verdes Mares, trazendo informações exclusivas do Ceará. O Vovô embarca neste sábado (8), com destino à capital paulista, para a partida.

Outros veículos do Sistema Verdes Mares também atuarão na cobertura da partida, com transmissão ao vivo na rádio Verdinha FM 92.5, além de tempo real nos sites do Diário do Nordeste e do ge.globo e destaques nas redes sociais.

O Corinthians atualmente está na décima posição da Série A do Brasileirão 2025, somando 42 pontos em 32 rodadas disputadas. Já o Ceará está na 13ª colocação, com 39 pontos somados em 32 jogos. A equipe vem de empate no Clássico-Rei com o Fortaleza.