Treinador do Floresta exalta jogadores após classificação na Copinha: 'o momento é de confiança'

Após a classificação da equipe do Floresta para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o técnico Fábio Caponi fez um panorama geral do que achou dos três jogos do Grupo 18, que fizeram com que o Verdão da Vila passasse para a segunda fase da competição.

Apesar do empate em 2 a 2 com o Timon-MA nesta quarta-feira (10), o Lobo conseguiu assegurar a segunda colocação, graças a vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o SKA Brasil-SP. O tima da Vila Manoel Sátiro terminou a primeira fase com uma vitória, um empate e uma derrota. O comandante Fábio Caponi ficou feliz pela classificação, apesar de colocar a partida contra a equipe maranhense como o pior jogo da equipe, entre os três duelos.

“Estamos todos muito felizes por esse feito, foi muito difícil. A gente sabia que o primeiro jogo contra o SKA era um jogo muito decisivo, fomos muito assertivos, fizemos um bom jogo e merecemos o resultado (2 a 1 para o Floresta). Nosso jogo contra o Timon acabou sendo nosso pior, em todos os aspectos, principalmente na parte emocional, a gente perdeu o controle da partida. Até começamos bem, agredindo o adversário, mas ficamos muito preocupados em resolver logo o confronto e o adversário também entrou sem a responsabilidade de buscar uma vaga, jogou solto, e é sempre muito difícil jogar contra um adversário assim” disse o técnico.

Legenda: Floresta classificado para a próxima fase da Copinha Foto: Anderson Lira

Segundo Caponi, a partida mais difícil do grupo foi contra o Atlético-MG, qual a equipe perdeu por 2 a 0: ‘uma equipe muito qualificada’.

Próxima fase

Classificado em segundo lugar, com quatro pontos, em três jogos, o Floresta agora pega o Botafogo-SP pela segunda fase da Copinha, com hora e data a serem definidos ainda nesta quinta-feira (11). Fábio Caponi diz que o momento agora é de celebrar e descansar. O técnico exalta o momento de confiança da equipe e passa os méritos para os atletas, que estão sob o quarto comando técnico desde o ano passado.

“A partir de agora com a vitória do Atlético, o momento é de confiança. A gente mereceu, trabalhamos muito. Os meninos muito mais, desde o início da temporada eu sou o quarto treinador deles, então ainda não tenho conhecimento pleno de tudo que envolve os aspectos técnicos, táticos e emocionais de gestão do grupo. A gente tá trabalhando firme e vamos continuar, mas agora o momento é de descansar e se preparar para fazer uma boa segunda fase” disse Fábio Caponi

Esse é o segundo ano consecutivo que a equipe da Vila Manoel Sátiro passa para a segunda fase da competição. No ano de 2023, o time alcançou uma campanha histórica e chegou até as quartas de final da Copinha, ao ser eliminado pelo forte Palmeiras, pelo placar de 5 a 0.