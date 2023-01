Após campanha história na Copinha, Floresta integra 13 atletas ao elenco profissional

Após a histórica campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Floresta 'subiu' 13 jogadores para o elenco profissional. Para edição de 2023 da Copinha, o Verdão levou 18 jogadores e encerrou sua campanha nas quartas de final, eliminado apenas pelo campeão Palmeiras.

A campanha foi a melhor de um time cearense ao lado do Fortaleza, que caiu na referida fase para o Santos. Após a participação do Verdão, o técnico Raimundo Wagner - que comandou a equipe na Copinha - e comissão realizaram as devidas avaliações para promover os garotos ao elenco principal.

Integrados

Foram integrados os elenco profissional: Wilderk Sales e Cauã Felipe (goleiros), Léo e Cris (zagueiros) , Kayky Batista, Henrique e Davi Castro (laterais), Athyrson e Rodrigo (Volantes), Diogo Mourão e Vitinho (Meias), Pedro Igor e Iarley Gilberto (atacantes).

Atletas destaques da @Copinha são inseridos no elenco profissional do Verdão da Vila 🇳🇬 pic.twitter.com/5QV2z7iWVt — Floresta Esporte Clube (@florestaec) January 27, 2023

O clube explicou como serão aproveitados os jogadores. Dos 13, cinco deles não terão idade para atuar na categoria Sub-20, mas 8 poderão jogar tanto pela equipe Sub-20 quanto na equipe que disputará a Série B do Estadual e Série C do Nacional.

Relembre a campanha do Verdão da Copinha

02/01 - Flamengo/RJ 0x0 Floresta

05/01 - XV de Jaú/SP 1x2 Floresta

08/01 - Floresta 0x1 Aparecidense/GO

12/01 - Ceilândia/DF 0 (2) x (3) 0

14/01 - Avaí/SC 1x2 Floresta

16/01 - Floresta 0 (4) x (2) 0 Athletico/PR

18/01 - Palmeiras/SP 4x0 Floresta

