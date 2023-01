Pegador de pênalti e catimbeiro: goleiro do Floresta brilha e garante o time nas quartas da Copinha

Há um bom tempo não se via, no futebol brasileiro, um goleiro tão provocador. Wilderk Sales é peça importante na campanha histórica do Floresta na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. Ele tem chamado atenção pelas grandes defesas e pelo estilo, digamos, catimbeiro.

Os saudosos da Copa do Mundo logo lembram do campeão Emiliano Martínez, eleito o melhor da posição no torneio do Catar. Assim como o argentino, o atleta cearense pressiona os adversários com gritos e movimentos extravagantes debaixo do gol, além de ser pegador de pênaltis.

NA COPINHA



O Floresta se classificou como segundo na Fase de Grupos. No mata-mata, eliminou o Ceilândia nos pênaltis. Em seguida, despachou o Avaí por 2 a 1. No duelo das oitavas, disputado na noite desta segunda-feira, o Lobo da Vila venceu o Athletico-PR também nas penalidades.

Wilderk foi peça fundamental nesses resultados. Numa das cobranças para o Furacão, o goleiro provocou o adversário: “Eu tenho é pena deles! Eu tenho é pena deles! Vou pegar, viu? Vou pegar, viu?”, disse o jogador, antes de defender o chute do atleta. Veja o vídeo abaixo:

Ao todo, o jogador de 19 anos defendeuDiante do time candango, o goleiro segurou duas. Contra o clube paranaense, outros dois: um no tempo normal e outro na disputa por pênaltis. O Lobo venceu a decisão por 4 a 2. O jogador celebrou a classificação. A equipe igualou a melhor campanha de um time cearense na Copinha. Assim como o Fortaleza de 2008, chegou às oitavas.“Só agradeço a Deus pelo momento que a gente vem vivendo. A gente também renunciou a muita coisa. Tivemos que passar a virada do ano no CT, longe da família. Estou há 16 dias sem ver minha filha, minha família. Também é fruto de muito trabalho da comissão técnica. Vamos continuar trabalhando. Não tem nada ganho nem essa de subir à cabeça. Vamos manter o pé no chão e continuar fazendo história .Vamos juntos sempre”, disse o goleiro após a partida.

Os goleiros Felipe Alves, ex-Fortaleza e atual São Paulo, e Douglas Dias, agora no Ferroviário, são as referências do jovem atleta. Este último atuou com ele no Floresta.

"Cresci vendo ele (Douglas) jogar, depois compartilhamos o mesmo vestiário e temos um acesso numa equipe profissional juntos. Ele me ajudou demais na minha caminhada, ele faz parte de tudo isso, abriu muito a minha mente", disse o jogador.

Legenda: Floresta enfrenta o Palmeiras nas quartas de final da Copinha. Foto: Divulgação/Floresta

PRÓXIMO ADVERSÁRIO



O Floresta encara o Palmeiras na briga por vaga na semifinal da Copinha. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h45 (de Brasília). O duelo será no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Técnico da equipe, Raimundo Wagner definiu o sentimento por ter avançado de fase na Copinha.



“A sensação de estar nas quartas de final é grandiosa. A gente está muito feliz. Não só por ganhar, por passar de fase, mas pela forma que a equipe está jogando, em como os meninos estão concentrados nesses objetivos que a gente vem alcançando. Feliz, feliz demais. Agora é focar. Existe esse desgaste. Pegamos um campo muito pesado. Vamos tentar recuperar eles para escrever historia nesse livro, que tem mais uma página a ser escrita. Só a gente sabe o quanto estamos nos doando”, concluiu o técnico.