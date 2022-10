Transmissão NBA 22/23: confira onde assistir e um guia completo da competição

Vai começar mais uma temporada da principal liga de basquete do mundo: a National Basketball Association, mais conhecida pela sigla NBA. A temporada 2022/23 começará nesta terça-feira (18) e promete muita emoção ao longo de vários meses de competição. Chegou a hora de ficar por dentro das principais informações sobre a liga.

QUANDO COMEÇA A NBA?

A temporada 22/23 da NBA está marcada para começar nesta terça-feira (18). Dois jogos vão movimentar as quadras dos Estados Unidos na abertura da competição: às 20h30 de Brasília, Boston Celtics e Philadelphia 76ers jogam no TD Garden, em Boston, e às 23h de Brasília, o atual campeão Golden State Warriors, de Stephen Curry, recebe o Los Angeles Lakers, de LeBron James, no Chase Center, em São Francisco.

ONDE ASSISTIR A NBA?

A temporada 22/23 da NBA poderá ser acompanhada pelo torcedor através de diversos canais e plataformas. As partidas do torneio serão transmitidas por: CNN, no Facebook, Amazon, no streaming, Band, na TV aberta, ESPN, na TV fechada, TNT Sports, na TV fechada e no YouTube, Budweiser, no YouTube, Gaules, na Twitch, e League Pass, serviço próprio de transmissão dos jogos da NBA.

COMO FOI A ÚLTIMA TEMPORADA?

A temporada 2021/22 teve o Golden State Warriors como seu grande campeão. A equipe de São Francisco conquistou seu sétimo título da competição. O melhor time da temporada regular foi o Phoenix Suns; o MVP (jogador mais valioso) foi Nikola Jokić, do Denver Nuggets.

Nos Playoffs, o Boston Celtics foi campeão da Conferência Leste, superando o Miami Heat na final, e o Golden State Warriors da Conferência Oeste, desbancando o Dallas Mavericks. Na grande final da NBA, disputada entre Celtics e Warriors, melhor para o Golden State. O prêmio de MVP das finais foi para Stephen Curry, dos Warriors.

QUAIS TIMES DISPUTAM A NBA?

Os times da NBA são divididos em duas grandes conferências: a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Dentro de cada uma dessas conferências, existem três divisões, totalizando seis divisões: Atlântico, Central e Sudeste, na Conferência Leste, e Noroeste, Pacífico e Sudoeste, na Conferência Oeste. Cada divisão conta com cinco times.

CONFERÊNCIA LESTE:

Atlântico: Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors.

Central: Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks.

Sudeste: Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards.

CONFERÊNCIA OESTE:

Noroeste: Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers e Utah Jazz.

Pacífico: Golden State Warriors, LA Clippers, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e Sacramento Kings.

Sudoeste: Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs.

ALGUM BRASILEIRO VAI DISPUTAR A NBA?

Welcome to Cleveland, Raul ✨ pic.twitter.com/q98ANzXpyO — Cleveland Cavaliers (@cavs) July 8, 2022

O armador Raulzinho Neto será o único brasileiro na NBA 22/23. O jogador de 30 anos defende atualmente o Cleveland Cavaliers. Antes de chegar à equipe, Raulzinho vestiu outras camisas da NBA, como Utah Jazz, Philadelphia 76ers e Washington Wizards. Nascido em Belo Horizonte em 1992, o jogador começou sua carreira profissional no Minas. Antes de ir para a NBA, o jogador brasileiro teve uma passagem pelo basquete espanhol.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte