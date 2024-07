Transfer ban do Ceará é suspenso pela Fifa e clube está liberado para registrar reforços

A Fifa suspendeu nesta quarta-feira (10) o transfer ban sofrido pelo Ceará, após o clube executar, na última segunda-feira (8), o pagamento da parcela em atraso junto ao Yokohama-JAP pela compra do atacante Saulo Mineiro.

O departamento jurídico do clube agiu rápido após o pagamento da parcela atrasada e pediu urgência à Fifa, sendo atendido. Desta forma, o Ceará está liberado para registrar jogadores, com a janela sendo aberta justamente nesta quarta-feira (10).

O Vovô depositou R$ 1,12 milhão na conta do clube japonês e comunicou à Fifa logo que a transferência internacional foi realizada, juntamente com a petição de queda do transfer ban. A punição foi retirada logo que o pagamento foi comprovado junto ao Yokohama.

O valor pago é referente à segunda parcela da compra de Saulo Mineiro, que custou R$ 3 milhões ao Alvinegro de Porangabuçu.

Mais informações em breve.