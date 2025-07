Torcida organizada do Ceará é proibida de entrar nos próximos dois jogos por mosaico provocativo

Uma torcida organizada do Ceará está proibida de acessar os próximos dois jogos onde o clube for mandante. No caso, portando faixas, instrumentos musicais ou outros tipos de identificação. O motivo é que a Torcida Organizada Cearamor (TOC) descumpriu protocolo de segurança do último Clássico-Rei, pela Série A. A punição foi aplicada pela 3ª Companhia do Batalhão de Choque da Polícia Militar e apoiada pelo MP-CE. As TOs do Corinthians também não podem portar identificação no duelo desta quarta-feira (16), no Castelão.

A medida educativa trata de suspender a utilização de materiais como faixas, bandeiras, mastros, bambus e instrumentos musicais. O motivo é que a TOC, durante a partida, exibiu um mosaico em desacordo com a arte gráfica acertada e aprovada previamente.

O mosaico fazia alusão aos 100 anos do Corpo de Bombeiros e trazia um mascote do time do Fortaleza de forma provocativa, incitando a rivalidade entre as torcidas.

O MP-CE também indeferiu o pedido de autorização para entrada das torcidas organizadas do Corinthians nesta quarta-feira (16), quando a equipe paulista enfrenta o Alvinegro de Porangabuçu, no Castelão. As torcidas são as seguintes: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp. O Nudtor se fundamenta na Portaria nº 093/2025 da Federação Paulista de Futebol que atende recomendação do MP de São Paulo.