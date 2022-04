Torcida do Fortaleza faz mosaico permanente no Castelão lotado contra o Colo-Colo; veja imagens

Um dos momentos mais esperados da estreia do Fortaleza na Copa Libertadores, contra o Colo-Colo, aconteceu aos 20 minutos do 1º tempo.

Com uso de coletes, todo o estádio formou um fantástico mosaico permanente, com desenhos referentes ao escudo do Tricolor.

Como antecipado pelo Diário do Nordeste, a expectativa é que o mosaico seja registrado como o maior mosaico permanente da história.

Mais de 50 mil torcedores compareceram à Arena Castelão, lotando o estádio. O preenchimento das arquibancadas aconteceram de forma gradual, por conta dos problemas de trânsito que o torcedor enfrentou.

Por este motivo, a Equipe Mosaico, responsável pelas festas tricolores, programou o mosaico para iniciar aos 20 minutos.