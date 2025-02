Torcedores do Ceará se juntam e ajudam mãe a achar filho perdido na Arena Castelão; veja vídeo

O Clássico-Rei, do último sábado (8), ficou marcado por uma cena inusitada de empatia na torcida do Ceará. Após o jogo entre Fortaleza e Ceará, enquanto a torcida alvinegra esperava a abertura dos portões da Arena Castelão, o pequeno Isac, torcedor do Ceará, se perdeu dos pais Andriele e Lucas e, logo depois, foi encontrado com ajuda dos torcedores ali presentes. Nas imagens é possível ver torcedores se abaixando e pedindo silêncio, enquanto outros chamavam o nome do pequeno torcedor. Em menos de um minuto, Zack, como é chamado pela família, conseguiu ser localizado pelos pais.

A cena foi gravada por Layla Galvão, influencer do Ceará, e logo viralizou nas redes.

“Na verdade no início eu não entendi o que tava acontecendo, tava todo mundo muito agoniado pra sair, tinha muita gente em pé gritando pra abrir o portão, do nada todo mundo foi se abaixando e pedindo silêncio, eu perguntei o que tava acontecendo e o porquê tinha que abaixar (eu já abaixada, comentou rindo) e um rapaz disse que tinham perdido uma criança”, comentou Layla sobre como soube da situação.

A corrente de ajuda logo se espalhou por todo o setor da 'inferior central', local em que a criança desapareceu. “Ficou muito notório quando vários começaram a chamar o nome dele, uns faziam silêncio e outros gritavam “Isac”, a mãe da criança já tinha mostrado a foto dele e a roupa que ele tava e outro grupo saiu em busca do menino, foi realmente um trabalho em equipe. Semana passada o futebol ficou marcado por cenas de violência e desrespeito, pra mim era fundamental mostrar que é possível viver o futebol com empatia e amor ao próximo”, finaliza Layla.