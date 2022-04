Torcedores do Ceará encaram aventura para chegar à Venezuela e assistir a jogo contra La Guaira

O Ceará encara o segundo desafio da Sul-Americana nesta terça-feira (12). Enquanto a equipe foca no jogo contra o Deportivo La Guaira, alguns torcedores continuam na saga para chegar à Venezuela, local do jogo. Alguns de avião, outros via transporte terrestre.

Chagas Roque viajou de avião um dia após o duelo entre Ceará e Palmeiras, no Allianz Parque. De Guarulhos, ele e um amigo foram ao Panamá, enfrentaram uma conexão de 10 horas e só depois chegaram em terras venezuelanas.

Legenda: Camisa do Ceará em Caracas Foto: Chagas Roque

“A viagem foi complicada e cansativa. Tivemos problema com questão de vacinação, mas conseguimos embarcar. A gente está aqui em Caracas aguardando o horário para ir ao jogo”, disse.

Chagas conta que as ruas, o trânsito, as pessoas, chamaram atenção. Além disso, ele também conheceu o local do jogo, o Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

“É muito grande, completo em todos os esportes. O estádio em si é bem bacana, é bem grande”, avaliou.

O Ceará vem de dois resultados positivos em estreias: contra o Independiente, no torneio continental, e no Brasileirão, contra o Palmeiras. Neste último, o time comandado por Dorival Júnior convenceu em campo. Sobre a partida, ele se mostra confiante:

“Estou confiante que o time possa jogar bem de novo e conseguir uma vitória aqui, que vai dar uma margem boa na competição. E tem o lado também super emocional do torcedor, que pode estar aqui, vendo pela primeira vez o Ceará jogar em outro país, já que no ano passado a gente só podia ver pela tv. E hoje a gente pode realizar esse sonho numa competição internacional, estar do lado do nosso time. Que a gente possa comemorar uma grande vitória hoje aqui na Venezuela”, disse.

Legenda: Weslley Paulo e a esposa Gleyciane Farias fazem primeira viagem internacional para ver o jogo do Ceará. Foto: Arquivo Pessoal

AVENTURA PELO TIME

O casal Weslley Paulo e Gleyciane Farias também estiveram no jogo contra o Verdão, em SP, e estão a caminho da Venezuela por via terrestre. É a primeira viagem internacional deles. Na manhã de segunda, tomaram voo para Bogotá, capital da Colômbia. Durante a noite, pegaram ônibus para Cúcuta. Foram 14 horas de viagem.

“Os voos para Venezuela fazem escala onde precisa apresentar passaporte, e o meu não ficou pronto. Só com a identidade, eu tive que pegar um voo para Bogotá, de lá peguei um ônibus para Cúcuta. Aí vou atravessar a fronteira da Colômbia com a Venezuela e vou pegar um voo da cidade de La fria rumo a Caracas para chegar às 16h30”, conta o plano.

Eles ainda não sabem como vão cruzar a fronteira colombiana rumo a Venezuela para ir ao jogo do Alvinegro. Até lá, seguem firmes na aventura encarada pel amor ao time. A passagem de volta já está comprada, mas eles querem trazer junto mais uma vitória do Vovô.

O Ceará enfrenta o Deportivo La Guaira nesta terça-feira (12), no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas. A partida será às 19h15 (de Brasília). O Jogada acompanha a partida em tempo real a partir das 18 horas.