Vitória x Corinthians no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste sábado, 18 de abril
Vitória e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (18), em partida válida pela 12ª rodada da competição. O jogo será às 20h, no Barradão, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Vitória x Corinthians terá transmissão do Sportv e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Caique e Martínez; Matheusinho, Erick (Cantalapiedra) e Renato Kayser.Técnico: Jair Ventura
Corinthians
Hugo Souza; André Ramalho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Kayke e Yuri Alberto.Técnico: Fernarndo Diniz
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 18 de abril, às 20h (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador