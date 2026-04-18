Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vitória x Corinthians no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste sábado, 18 de abril

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Vitória recebe o Corinthians pelo Brasileirão
Foto: Victor Ferreira / Vitória

Vitória e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (18), em partida válida pela 12ª rodada da competição. O jogo será às 20h, no Barradão, em Salvador. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Vitória x Corinthians terá transmissão do Sportv e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Caique e Martínez; Matheusinho, Erick (Cantalapiedra) e Renato Kayser.Técnico: Jair Ventura

Corinthians 

Hugo Souza; André Ramalho (Pedro Milans), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Kayke e Yuri Alberto.Técnico: Fernarndo Diniz

FICHA TÉCNICA

Vitória x Corinthians 

Data e hora: 18 de abril, às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador

Assuntos Relacionados
