Norde Vôlei x Araguari na Superliga B: veja horário e onde assistir

O Norde Vôlei recebe o Araguari pela terceira partida da semifinal da Superliga B. O confronto vale o acesso para o vencedor e acontece no Ginásio Aécio de Borba, neste sábado (18), às 18h.

As equipes voltam a se enfrentar após uma semana. O Norde venceu o primeiro jogo em Minas Gerais e teve a chance de garantir o acesso jogando em casa, no último sábado (11), mas acabou desperdiçando a oportunidade. A equipe mineira venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25 x 21, 20 x 25, 25 x 27 e 19 x 25.

Com a série empatada em 1 a 1, quem vencer garante a última vaga na Superliga da próxima temporada. Antes disso, o Montes Claros eliminou o Brasília e já se garantiu na final da competição.

Momento do Norde

A equipe treinada por Marcelo Negrão terminou a primeira fase com a melhor campanha, com apenas uma derrota em 13 jogos. O desempenho credenciou o Norde como um dos principais candidatos ao acesso.

Para chegar a esta fase, o time cearense eliminou o Elase nas quartas de final por 2 a 0 na série, vencendo ambas as partidas por 3 sets a 0.

Assim como no último jogo, a expectativa é de Ginásio Aécio de Borba lotado, criando uma atmosfera positiva para o Norde buscar um resultado histórico.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV 2.