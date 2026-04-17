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Carpini admite faltar constância do elenco para marcar gols: ‘é o que a gente precisa melhorar’

Treinador sabe que o elenco precisa de mais ofensividade em campo

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 16:33)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini é o atual treinador do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O empate amargo do Fortaleza, com o América-RN em 1 a 1 pela Copa do Nordeste, foi repercutido de forma negativa após a partida sob olhar do técnico Thiago Carpini. O treinador afirmou que foi um resultado negativo e que as oportunidades criadas para gols foram desperdiçadas.

“O empate [foi] com o gosto de derrota no final da maneira que foi. O adversário também já tinha criado outras oportunidades, uma defesa com Vinícius, uma bola na trave. Mas, em contrapartida, nós tivemos as oportunidades de fazer dois, três [gols] e matar o jogo. Isso vem sendo uma constância, essa nossa eficiência, que é o que a gente precisa melhorar”.
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

Carpini admite que deixar o jogo vivo para o adversário é o maior risco que o Leão do Pici se coloca, consequência que determinou o resultado negativo na última partida.

“Foram chances muito reais, muito claras que a equipe criou e se faz o segundo, finaliza a partida. E aí, deixa o jogo sempre vivo, sempreem aberto e esse é um perigo”.
Thiago Carpini
Técnico do Fortaleza

O próximo desafio do Fortaleza será contra o Criciúma, a partir das 20h, no Estádio Presidente Vargas, válido pela 5ª rodada da Série B. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

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