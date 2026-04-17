Carpini admite faltar constância do elenco para marcar gols: ‘é o que a gente precisa melhorar’

O empate amargo do Fortaleza, com o América-RN em 1 a 1 pela Copa do Nordeste, foi repercutido de forma negativa após a partida sob olhar do técnico Thiago Carpini. O treinador afirmou que foi um resultado negativo e que as oportunidades criadas para gols foram desperdiçadas.

“O empate [foi] com o gosto de derrota no final da maneira que foi. O adversário também já tinha criado outras oportunidades, uma defesa com Vinícius, uma bola na trave. Mas, em contrapartida, nós tivemos as oportunidades de fazer dois, três [gols] e matar o jogo. Isso vem sendo uma constância, essa nossa eficiência, que é o que a gente precisa melhorar”. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

Carpini admite que deixar o jogo vivo para o adversário é o maior risco que o Leão do Pici se coloca, consequência que determinou o resultado negativo na última partida.

“Foram chances muito reais, muito claras que a equipe criou e se faz o segundo, finaliza a partida. E aí, deixa o jogo sempre vivo, sempreem aberto e esse é um perigo”. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

O próximo desafio do Fortaleza será contra o Criciúma, a partir das 20h, no Estádio Presidente Vargas, válido pela 5ª rodada da Série B. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.