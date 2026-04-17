Analista da CBF Academy, Rennato Bennata assume coordenação de desempenho e mercado do Ceará

O analista de desempenho Rennato Bennata assumiu, nesta sexta-feira, 17, a coordenação do Departamento Integrado de Análise Sistemática (Dimas), que engloba as áreas de desempenho e mercado do Ceará Sporting Club.

Formado em Ciências Biológicas, com pós-graduação em Scouting no Futebol pela Universidade Europeia e mestrando em Análise de Jogo pela Universidade da Maia, em Portugal, Bennata chegou ao Ceará em 2024 para integrar a comissão do treinador Vagner Mancini. Desde então, contribuiu para a evolução da área de dados do clube, com foco na Inteligência Artificial (IA), tornando o Time do Povo uma das equipes pioneiras na utilização da ferramenta no esporte brasileiro.

Como chefe do Dimas, Rennato será responsável pelos setores de análise de desempenho e mercado do profissional e das categorias de base. Nos últimos meses, ainda como analista, Bennata desenvolveu workshops apresentados na Cidade Vozão, buscando aprimorar a metodologia em Itaitinga. O compromisso de Bennata será apoiar a formação desenvolvida pelo Mais Querido.

"Começamos a estender nossos processos para a base também, junto com esse processo de integração que vem acontecendo e que é muito importante. A ideia é apoiar a nossa formação, desenvolvendo PDIs, treinando os analistas para que tenham mais conhecimento e embasamento para a aplicação dos processos. É como se fosse uma universidade corporativa, onde eles aprendem no dia a dia, com a gente apresentando a parte teórica e prática. O Sub-20 teve uma melhora significativa, e o nosso compromisso é expandir gradualmente para as categorias Sub-17 e Sub-15, visando unificar métodos. O mercado também tem seus parâmetros, mas a dinâmica das atividades e o fluxo de informação precisam ser padronizados, e é isso que buscaremos", explicou.

Além de chefiar o Dimas, Rennato Bennata atua como professor das licenças de Análise de Desempenho e de Treinador da CBF Academy. O profissional de 40 anos detém as licenças PRO de Análise de Desempenho, além das licenças B, A e PRO de Treinador de Futebol, e também possui o curso de Gestão de Futebol.