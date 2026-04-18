Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (18)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 18 de abril de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (18) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (18)
CAMPEONATO INGLÊS
- 8h30 | Brentford x Fulham | Disney+
- 8h30 | Portsmouth x Leicester City | ESPN e Disney+
- 11h | Newcastle x Bournemouth | ESPN e Disney+
- 11h | Leeds United x Wolverhampton | Disney+
- 13h30 | Tottenham x Brighton | ESPN e Disney+
- 16h | Chelsea x Manchester United | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
CAMPEONATO ITALIANO
- 10h | Udinese x Parma | Disney+
- 13h | Napoli x Lazio | Xsports e Disney+
- 15h45 | Roma x Atalanta | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 10h30 | Hoffenheim x Borussia Dortmund | CazéTV, Xsports, SportyNet e OneFootball
- 10h30 | Bayer Leverkusen x Augsburg | Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 | Union Berlin x Wolfsburg | OneFootball
- 10h30 | Werder Bremen x Hamburgo | OneFootball
- 13h30 | Eintracht Frankfurt x RB Leipzig | Canal GOAT, CazéTV, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO FRANCÊS
- 12h | Lorient x Olympique de Marseille | CazéTV
- 14h | Angers x Le Havre | CazéTV
- 16h05 | Lille x Nice | CazéTV
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 11h30 | Nacional da Madeira x Alverca | Disney+
- 14h | Casa Pia x Alverca | Disney+
- 16h30 | Gil Vicente x Vitória de Guimarães | Disney+
ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS FEMININAS (COPA DO MUNDO 2027)
- 11h | Espanha (F) x Ucrânia (F) | ESPN 4 e Disney+
- 16h10 | França (F) x Holanda (F) | ESPN 2 e Disney+
AFC CHAMPIONS LEAGUE (QUARTAS DE FINAL)
- 13h15 | Buriram United x Shabab Al Ahli | Disney+
COPA DO REI (FINAL)
- 16h | Atlético de Madrid x Real Sociedad | ESPN 4 e Disney+
MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)
- 14h | Toronto x Austin | Apple TV
- 15h30 | Montréal x New York Red Bulls | Apple TV
- 17h30 | Colorado Rapids x Inter Miami | Apple TV
- 20h30 | Atlanta United x Nashville | Apple TV
- 20h30 | Cincinnati x Chicago Fire | Apple TV
- 20h30 | New England Revolution x Columbus Crew | Apple TV
- 20h30 | New York City x Charlotte | Apple TV
- 20h30 | Orlando City x Houston Dynamo | Apple TV
- 20h30 | Philadelphia Union x DC United | Apple TV
- 21h30 | Dallas x LA Galaxy | Apple TV
- 21h30 | Minnesota United x Portland Timbers | Apple TV
- 22h30 | Real Salt Lake x San Diego | Apple TV
- 22h30 | Seattle Sounders x St. Louis City | Apple TV
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 18h30 | Vasco x São Paulo | Prime Video
- 18h30 | Chapecoense x Botafogo | Premiere
- 20h | Vitória x Corinthians | Sportv e Premiere
- 20h30 | Cruzeiro x Grêmio | Record, CazéTV e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 18h | Náutico x São Bernardo | Premiere
- 18h | América-MG x Sport | RedeTV!, SportyNet, ESPN e Disney+
- 18h30 | Vila Nova x Operário-PR | Disney+
- 20h30 | Avaí x Ponte Preta | Disney+
- 20h45 | CRB x Juventude | Xsports, SportyNet e Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Monterrey x Pachuca | SportyNet
- 0h | América-MEX x Toluca | SportyNet
FIFA SERIES (FEMININO)
- 22h30 | Brasil (F) x Canadá (F) | Globo, GE TV e Sportv
Assuntos Relacionados