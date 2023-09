Torcedor do São Paulo morre ao comemorar gol da vitória do time pela Copa do Brasil

Um torcedor, de 42 anos, acabou falecendo neste domingo (24) após comemorar o gol de empate da equipe do São Paulo contra o Flamengo, no jogo que rendeu o título da Copa do Brasil para a equipe paulista.

Emerson Brites Martinez assistia ao jogo do tricolor com a família e amigos em uma residência no município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aos 49 minutos da partida, a vítima passou mal e perdeu os sentidos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas Emerson acabou falecendo no local.

Causa da morte

O caso foi registrado como morte natural na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

O torcedor fazia uso de medicamentos para tratar uma pneumonia. Os familiares relataram desconhecer outro quadro de comorbidade que possa ter agravado a saúde da vítima.