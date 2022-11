Títulos, retomada e vaga na Libertadores: Fortaleza encerra 2022 com grandes conquistas

A temporada 2022 chegou ao fim para o Fortaleza. O Tricolor do Pici terminou a Série A do Brasileirão na 8ª colocação, somando 55 pontos ao final das 38 rodadas da competição, e garantiu vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. Será o segundo ano consecutivo em que a equipe cearense disputará o torneio internacional, um marco em sua historia. O ano foi bastante movimentado no Pici e contou com títulos, recuperação no Brasileirão e classificação histórica para a Libertadores.

CAMPEONATO CEARENSE

O Fortaleza fez uma campanha quase perfeita no Campeonato Cearense de 2022 e conquistou o tetracampeonato. O Tricolor entrou na competição nas quartas de final e eliminou o Pacajus, vencendo o jogo de ida por 1 a 0 e goleando o adversário por 5 a 0 no jogo de volta. Nas semifinais o Leão eliminou o Ferroviário, somando uma vitória por 3 a 1 no placar agregado. Na decisão, o Fortaleza goleou o Caucaia e sagrou-se campeão.

COPA DO NORDESTE

A campanha do Fortaleza na Copa do Nordeste de 2022 também foi muito positiva, com o time sendo campeão da competição de maneira invicta. O Tricolor do Pici terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, somando quatro vitórias e quatro empates em oito jogos. Nas quartas de final, o Leão eliminou o Atlético de Alagoinhas. Nas semifinais, a equipe desbancou o Náutico. Na grande final, o Leão superou o Sport e ergueu a taça.

Legenda: O Fortaleza foi campeão invicto do Nordeste Foto: KID JUNIOR

COPA DO BRASIL

Por ter se classificado para a fase de grupos da Libertadores 2022, o Fortaleza entrou na Copa do Brasil apenas a partir da terceira fase. O primeiro adversário do Leão foi o Vitória. O Tricolor foi superior e avançou com um placar agregado de 4 a 0. Nas oitavas de final, o Fortaleza teve como adversário o seu grande rival, o Ceará. O Leão superou o rival e avançou para as quartas. Nas quartas de final, acabou sendo eliminado pelo Fluminense.

LIBERTADORES

O ano de 2022 foi histórico para o Fortaleza, entre outros motivos, pela participação da equipe na Copa Libertadores da América. Mesmo em um dos grupos mais fortes da primeira fase da competição, ao lado de River Plate, Colo-Colo e Alianza Lima, o Leão terminou na segunda colocação e garantiu vaga nas oitavas de final da competição, ficando entre os 16 melhores times do torneio.

Legenda: Vojvoda fez um grande trabalho no Fortaleza em 2022, reinventando a equipe para o returno da Série A, a levando para a Libertadores Foto: THIAGO GADELHA

No mata-mata, o Fortaleza teve pela frente o Estudiantes, da Argentina. Na Arena Castelão, um duelo equilibrado, que terminou com o empate em 1 a 1 entre as duas equipes. No jogo da volta, disputado na Argentina, melhor para os donos da casa, que derrotaram o Fortaleza pelo placar de 3 a 0. Apesar da eliminação, a participação do Fortaleza na Libertadores superou as expectativas de muitos torcedores.

BRASILEIRÃO

A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2022 também pode ser considerada histórica. Após passar quase metade da competição na zona de rebaixamento, inclusive ocupando durante muitas rodadas a lanterna, o Leão conseguiu se recuperar e fez um segundo turno praticamente impecável, conquistando, após as 38 rodadas, uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.