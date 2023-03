Tite denuncia comentarista Neto por xingamentos em programa de TV

O técnico Tite, ex-comandante da Seleção Brasileira, apresentou denúncia na Justiça contra o ex-jogador e comentarista Neto sob alegação de injúria em programa na TV Bandeirantes. Na ocasião, o treinador foi xingado pelo apresentador em transmissão no dia 9 de dezembro de 2022.

A data marcou a eliminação do Brasil para a Croácia, pelas quartas da Copa do Mundo. Ao falar de Tite, o chamou de “filho de uma p..., desgraçado, sem-vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo”.

Segundo o ge, os advogados do técnico afirmaram que as expressões “formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas. Possuem elevado caráter pejorativo e não têm outro sentido senão o de atingir a honra do querelante [Tite]”, através de nota.

A queixa-crime estima sanções para Tite nos artigos 140 e 141 do Código Penal. A ação foi aberta na quarta-feira (15), no Fórum Regional de Pinheiros, em São Paulo.