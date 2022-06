Tite comenta caso de Daniel Alves:"só não vai à Copa se não estiver em um campeonato de alto nível"

Tite participou do PodCast 'PodPah' e falou sobre o desejo de contar com Daniel Alves na lista de relacionados para a Copa do Mundo do Catar. O lateral atuou pelo Barcelona na última temporada europeia e a equipe catalã decidiu não renovar o contrato do atleta. O treinador da Seleção Brasileira admitiu estar preocupado com essa situação e, caso o jogador não consiga retornar a ativa a tempo, pode ser cortado da lista do Mundial.

O desempenho técnico de Daniel Alves foi bastante elogiado por Tite, que o qualificou como "extraordinário". O treinador ainda comentou que chegou a brincar com o lateral sobre a situação. "E eu brinquei com ele, falei: 'Tu não vai estar na Copa só por um motivo: se fisicamente não estiver nas melhores condições ou disputando um campeonato de nível alto", confessou.

Com 39 anos, Daniel Alves é o jogador que coleciona mais títulos oficiais na história do futebol. O craque já passou por clubes como Barcelona, Sevilla, São Paulo e PSG. Lesionado, não conseguiu participar da última Copa em 2018, mas fez parte da delegação brasileira nas Copas de 2010 e 2014.