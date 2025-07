Tirol apoia assistente que foi suspensa por validar gol inexistente em torneio de base

Campeão da Liga Ceará de Futebol Sub-17, o Tirol se solidarizou com a árbitra Deysiane Belo. Ela atuou como auxiliar na final da competição, quando a equipe atuou contra o Ferroviário. A profissional validou um gol que não existiu a favor do Tubarão da Barra e foi suspensa pela organização da competição, a informação é do ge. O árbitro do confronto, Mateus Sena, que confirmou a decisão, também foi afastado. Mesmo prejudicada, a Coruja se manifestou sobre o tema.

O clube afirmou: "reiteramos nosso respeito à trajetória e ao profissionalismo da assistente Deysiane Belo. Acreditamos que críticas devem ser feitas de forma construtiva e que ataques pessoais, ofensas ou qualquer tipo de violência — seja física, verbal ou virtual — são inaceitáveis e devem ser combatidas com firmeza", disse parte da nota.

"Erros fazem parte da dinâmica do jogo e podem acontecer com qualquer profissional - atletas, treinadores e membros da arbitragem. Estamos solidários com Deysiane e desejamos muito sucesso em sua jornada como profissional de arbitragem", completou o texto assinado pela diretoria.

ENTENDA

Aos 35 minutos, Juan Dias participou de um lance que causou confusão no duelo realizado no Estádio Presidente Vargas no último dia 1º de julho. O jogador finalizou na trave, depois o goleiro ficou com a bola e foi para a defesa da Coruja. Em seguida, a arbitragem deu o gol para o time coral. Os atletas do Tirol reclamaram.

Na transmissão da partida, através de imagens de drone, é possível ver que a bola não entra. No entanto, a assistente validou o lance, e o árbitro Mateus Sena confirmou apesar da bola não ter entrado. A partida terminou em 3 a 3, e a disputa foi para os pênaltis. No duelo, o Tirol venceu por 6 a 5.

VEJA A NOTA COMPLETA:

"O Centro de Formação de Atletas do Tirol vem, por meio desta, manifestar publicamente seu total apoio à assistente de arbitragem Deysiane Belo, que atuou como auxiliar na final da Liga Ceará de Futebol Categoria Sub-17 entre Tirol e Ferroviário, e que, lamentavelmente, validou um gol inexistente a favor do nosso adversário.

Sabemos que o futebol é um esporte de extrema complexidade e que envolve emoções intensas, paixões e decisões em frações de segundo. Erros fazem parte da dinâmica do jogo e podem acontecer com qualquer profissional - atletas, treinadores e membros da arbitragem.

Neste momento, reiteramos nosso respeito à trajetória e ao profissionalismo da assistente Deysiane Belo. Acreditamos que críticas devem ser feitas de forma construtiva e que ataques pessoais, ofensas ou qualquer tipo de violência — seja física, verbal ou virtual — são inaceitáveis e devem ser combatidas com firmeza.

Estamos solidários com Deysiane e desejamos muito sucesso em sua jornada como profissional de arbitragem.

O Tirol está e sempre estará ao lado do respeito, da ética e da valorização de todos os profissionais que ajudam a construir o bom futebol e a disputa justa.

Diretoria do Tirol"