Time do México lança uniforme em homenagem ao Seu Madruga; veja

O Necaxa, do México, lançou seu uniforme 3 em homenageou o Seu Madruga, icônico personagem da série Chaves. A camisa especial tem tiragem limitada de 1.000 unidades apenas e esgotou rapidamente no site da fornecedora de material esportivo, a Prima.

Ramón Valdés, que interpretou o pai de Chiquinha na série, era torcedor do clube de Aguascalientes e citou o Necaxa várias vezes durante suas parcipações. Ele faleceu em 1988.

“Coisa boa, linda e bem feita. Com todo o amor para o nosso fã número um, ‘Monchito’, apresentamos o novo uniforme alternativo dos Rayos”, escreveu o clube na publicação feita no Twitter. No vídeo, Seu Madruga aparece ouvindo as partidas do Necaxa no rádio.

Legenda: O Necaxa fez uma homenagem ao seu Madruga, que foi interpretado por Ramón Valdéz, torcedor do clube Foto: Divulgação / Necaxa

Na camisa é possível ver algumas das frases famosas do personagem. Além disso, há um DR no escudo, simbolizando o nome Don Ramón, como o personagem é chamado no México.

O Necaxa tem as cores vermelho e branco no escudo e 1º uniforme, mas a cor azul da camisa lançada é referência à roupa usada por Seu Madruga.