Thiago Monteiro x Ugo Humbert no US Open: confira horário e onde assistir

O tenista cearense Thiago Monteiro e o francês Ugo Humbert entram em quadra nesta segunda-feira (26), às 12h (horário de Brasília), na Quadra 10 do Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York (EUA), para disputar a primeira rodada do US Open 2024.

O US Open é um dos principais Grand Slams do tênis mundial, reunindo grandes nomes do esporte. Thiago Monteiro será um dos representantes do Brasil no torneio.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN 2, Sportv 3 e Disney+.

THIAGO MONTEIRO X UGO HUMBERT | FICHA TÉCNICA

Competição : primeira rodada do US Open 2024

: primeira rodada do US Open 2024 Local : Quadra 10 do Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York (EUA)

: Quadra 10 do Billie Jean King National Tennis Center, em Nova York (EUA) Data : 26/08/2024 (segunda-feira)

: 26/08/2024 (segunda-feira) Horário: 12h (de Brasília)