Thiago Monteiro vence Ruud, top-10 no ranking, e avança para as quartas de final do ATP de Bastad

Thiago Monteiro conquistou uma das vitórias mais importantes da carreira nesta quarta-feira (17). O cearense, número 85 do mundo e 2 do Brasil, derrotou o top-10 Casper Ruud no ATP 250 de Bastad. Com o resultado, o tenista avança para as quartas de final da disputa na Suécia.

Monteiro vem em ótima fase. Esta foi a terceira vitória do cearense contra um top-10 nesta temporada. Além do norueguês, ele venceu Alcaraz, no Rio Open, e o grego Stefanos Tsitsipas, no ATP de Madrid.

Thiago, de 30 anos, vai presentar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. A vaga foi conquistada após o bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023. A disputa será entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

O atleta também será um dos representantes da seleção de tênis nacional masculina na Copa Davis, a Copa do Mundo entre países. O evento será entre os dias 10 e 15 de setembro, na Itália.