Tenistas brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi avançam à semifinal em Tóquio

As tenistas brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi venceram a dupla dos Estados Unidos, Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, na madrugada desta quarta-feira (28), nas quartas de final de Tóquio-2020, por 2 sets a 1. Parciais de 1/6, 6/3 e 10/8 no super tie-break. Agora, elas avançam à semifinal.

As atletas igualaram a melhor marca da história do tênis brasileiro em Olimpíadas. Até aqui, o melhor resultado do Brasil em Jogos havia sido conquistado por Fernando Meligeni, na chave de simples masculino. Ele também chegou à semifinal em Atlanta-1996, perdeu e depois perdeu também a disputa pela medalha de bronze, encerrando na quarta posição.

Com o resultado em Tóquio, Stefani e Pigossi avançam também às semis e, no mínimo, vão igualar o feito de Meligeni. As brasileiras já fizeram história apenas por chegar nesta fase do torneio.

Resultados

Antes, elas venceram duas partidas para alcançar as quartas de final, o que já é um recorde considerando as disputas femininas de dupla.

Até então, os melhores resultados do país nesta categoria haviam sido um único triunfo, tanto nos Jogos de Sidney, em 2000, como nos Jogos de Barcelona, em 1986.

Stefani, 23, é a melhor tenista brasileira atualmente. Ocupa a 23ª posição do ranking mundial. Neste ano, ela chegou em sua primeira final de WTA torneios 1.000. Também se tornou a brasileira mais bem colocada, superando Maria Esther Bueno, vencedora de 19 Grand Slams. Vale lembrar que, quando o ranking foi criado, Bueno já tinha 36 anos e estava no fim de sua carreira.