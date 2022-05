Técnico do Independiente projeta Ceará e vaga na Sul-Americana: "depende de nós"

O Independiente-ARG venceu o La Guaira-VEN por 4 a 0, nesta quinta-feira (19), em Avellaneda, na Argentina, e se manteve na disputa por uma vaga no mata-mata da Sul-Americana contra o Ceará, no Grupo G do torneio. O técnico Eduardo Domínguez falou da chance de classificação do ‘Rojo’ após o triunfo.

“A primeira coisa foi vencer e conseguimos. Tudo depende de nós e isso é o mais bonito. Ainda estamos a caminho. O último jogo vai ser com a nossa gente e seu apoio, que é fantástico”, afirmou.

Veja gols de Independiente 4x0 La Guaira

Na tabela de classificação, o time cearense é o líder e único invicto na competição, com 12 pontos. O “Rey de Copas” está na vice-liderança, com nove, e precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença contra o Vovô para avançar às oitavas de final. Domínguez ressaltou que é um resultado possível.

“Agradeço o apoio e sei que na próxima quarta será o mesmo. Acreditamos que podemos”, concluiu.

A definição do classificado será na próxima quarta-feira (25), com Independiente-ARG x Ceará no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, às 21h30. Eliminado da Copa da Liga Argentina, a equipe do país vizinho tem foco apenas na Sul-Americana até o início das demais competições do calendário.

Veja classificação do Grupo G da Sul-Americana