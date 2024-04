Técnico do Goiás, Márcio Zanardi projeta estreia contra o Ceará na Série B: 'jogo duro'

Novo técnico do Goiás, Márcio Zanardi falou sobre a expectativa pela estreia da equipe na Série B do Brasileiro. A equipe, rebaixada em 2023, enfrenta o Ceará na Arena Castelão. O grupo não vence desde o dia 6 de março, quando superou o União Rondonópolis nas oitavas de final da Copa Verde. Desde então, foram dois empates (Goiânia e Vila Nova) e uma derrota (Vila Nova). Agora, o Esmeraldino inicia a busca voltar a vencer para iniciar bem a caminhada na busca pelo acesso.

"É um jogo grande, né? O Ceará está num momento muito bom. Tem um time jogando muito junto, que joga em transição. É um time que tem o Pulga, que está num momento importante. Tem o Saulo, que é um jogador muito interessante. É um time que já se conhece bastante, com uma torcida apaixonada. É um jogo de estratégia, que a gente consiga entender. Mas é o início. Nós temos 38 finais", explicou Zanardi.

"Acredito que o Ceará seja um adversário direto nosso. Então, quanto mais pontos a gente puder tirar deles e a gente conseguir conquistar, é importante. Mas vai ser um jogo bem duro, bem difícil. E é aquilo que falei: a gente precisa ter muito coração e muita coragem para jogar jogos desse tamanho se a gente quiser sonhar com o acesso e com o título", completou o treinador.

A equipe vai contar com todos os reforços para o duelo contra o Alvinegro. Goiás e Ceará se enfrentam neste sábado (20), no Castelão. O duelo será às 18 horas (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham a disputa ao vivo e em tempo real.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: