Vojvoda está na mira de Corinthians, Atlético-MG, Santos e Vasco, diz site

Juan Pablo Vojvoda está na mira de outros grandes clubes do Brasil há algum tempo. Agora, a briga pelo técnico do Forteleza tem sido entre Corinthians, Atlético-MG, Santos e Vasco, de acordo com o site Metrópoles.

O argentino tem contrato com o clube cearense até o final de 2022. No entanto, ele ainda não decidiu se permanece no Tricolor para a próxima temporada.

Vojvoda é responsável por conseguir a melhor campanha de um time cearense na Série A. No comando do Tricolor, conquistou o G-4 no Brasileiro 2021 e garantiu vaga na Libertadores 2022. Além disso, ergueu as taças do Cearense e da Copa do Nordeste.

O técnico tem todo o respaldo da diretoria para a realização do trabalho. Marcelo Paz, presidente do Leão, até já manifestou interesse na continuidade do técnico no time.

DE OLHO EM VOJVODA

Corinthians, Atlético-MG, Santos e Vasco estão entre os principais interessados em ter Vojvoda no comando da equipe. Apesar das investidas, inclusive de outros times, o argentino prefere esperar para se manifestar sobre o tema.

O Timão ainda não tem certeza da permanência de Vítor Pereira. Em nova passagem pelo Galo, Cuca ainda não agradou. Outro de olho é o Peixe, que segue comandado por um técnico interino. Por fim, o Vasco está prestes a voltar a Série A e deve procurar novas peças para o departamento de futebol.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (5), quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 19h30 (de Brasília). Veja a tabela do Campeonato Brasileiro.