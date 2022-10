Fortaleza vence Goiás com competitividade, roda elenco e entra no G-10 da Série A

O Fortaleza venceu o Goiás na Série A e saltou, temporariamente, cinco posições na tabela. Da lanterna do 1º turno, o time de Vojvoda está no G-10 com a vitória por 1 a 0 no Serrinha/GO, pela 29ª rodada. É o espírito de competitividade em alta, com três jogos de invencibilidade: empate (Juventude) e vitória (Flamengo).

A melhor campanha do returno é construída com variações táticas, evolução da defesa e um elenco mais robusto. Fora de casa, a equipe neutralizou as principais armas do adversário, apresentou compactação e conseguiu um gol quando era melhor em campo, com Lucas Sasha.

Na volta do intervalo, soube sofrer sem correr muitos riscos. O ritmo caiu, mas as linhas defensivas não eram superadas pelos donos da casa, que se concentravaram na bola aérea. O time foi consistente e ganhou mais qualidade com as entradas de Thiago Galhardo e Moisés na frente.

Números de Goiás 0x1 Fortaleza

Posse de bola: 55% x 45%

Finalizações: 12 x 14

Escanteios: 6 x 3

Faltas: 11 x 15

Passes: 421 x 355

Com 37 pontos, a distância para a zona de rebaixamento aumentou para sete pontos, o que garante respiro nas rodadas seguintes. E se ganhar mais cinco pontos, alcança os mágicos 45 na reta final.

Legenda: O Fortaleza está na 9ª colocação na tabela, com 37 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Rodízio do elenco

O Fortaleza entrou em campo com novidades: Silvio Romero e Romarinho no ataque, com Otero no meio-campo. Titulares absolutos, Benevenuto, Moisés e Thiago Galhardo iniciaram no banco. Vojvoda administrou o elenco, descansou destaques e seguiu com um plano de jogo no 4-3-3.

A equipe escalada correspondeu, com extremos em velocidade e Otero na criação, centralizado. No aspecto defensivo, alternância para o 4-4-2. Assim, mais uma vez, não precisou da posse para ditar o ritmo ao travar as investidas. Quando a formação foi vencida, Fernando Miguel foi segurança.

A maratona decisiva tem mais nove jogos pela frente. Vojvoda deve seguir sem repetir os titulares, apesar das peças de segurança. Assim, mantém o elenco competitivo e o foco do grupo no objetivo.

Escalação do Fortaleza nos últimos jogos da Série A:

Goiás 0x1 Fortaleza | Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Otero (Zé Welison); Pedro Rocha (Thiago Galhardo), Romarinho (Moisés) e Silvio Romero (Robson).

| Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha e (Zé Welison); Pedro Rocha (Thiago Galhardo), (Moisés) e (Robson). Fortaleza 3x2 Flamengo | Fernando Miguel; Tinga , Brítez, Benevenuto e Juninho Capixaba; Caio Alexandre; Ronald (Moisés) e Hércules (Otero); Lucas Crispim (Lucas Sasha), Pedro Rocha (Depietri) e Thiago Galhardo (Silvio Romero).

| Fernando Miguel; , Brítez, Benevenuto e Juninho Capixaba; Caio Alexandre; (Moisés) e Hércules (Otero); (Lucas Sasha), Pedro Rocha (Depietri) e Thiago Galhardo (Silvio Romero). Juventude 1x1 Fortaleza | Boeck; Brítez, Titi, Benevenuto e Juninho Capixaba; Caio Alexandre (Tinga), Lucas Sasha (Ronald) e Zé Welison; Robson (Silvio Romero), Moisés (Lucas Lima) e Thiago Galhardo (Pedro Rocha).