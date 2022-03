Técnico do Colo-Colo, Gustavo Quinteros compara Fortaleza ao River Plate: "quase no mesmo nível"

O técnico Gustavo Quinteros, do Colo-Colo, elogiou e comparou o Fortaleza ao River Plate nesta quarta-feira (30) em coletiva de imprensa. Na ocasião, o treinador argentino ainda analisou o grupo da Taça Libertadores da América, reconhecendo o bom momento da equipe brasileira e argentina.

"No grupo há duas equipes que estão indo bem, como River Plate e Fortaleza. O Alianza (Lima) não é tão bom, não começou bem a temporada. O Fortaleza joga a final da Copa do Nordeste, é um time forte, que terminou entre os quatro primeiros do Brasileirão. Não é fácil terminar assim em um país forte. Faz-nos pensar que vai ser um rival muito duro, quase no mesmo nível do River Plate, que foi o último campeão do Campeonato Argentino."

Confira à coletiva na íntegra

O comandante argentino, de 57 anos, ainda pontuou o calendário da equipe chilena, relatando que não conseguirá atuar com o mesmo grupo por tantos jogos seguidos.

"Estávamos planejando as possíveis variantes de um jogo para outro. Não tenho dúvidas de que a equipe vai jogar em um bom nível. Jogamos nos dias 7, 10, 13 e 17. A cada três, quatro dias, então é impossível jogar com os mesmos jogadores. Se você enfrentar as duas competições com os mesmos jogadores, no segundo ou terceiro jogo eles não aguentam mais, não se recuperam bem. Os jogos e as viagens desgastam fisicamente, mas também o psicológico."

A partida entre Fortaleza e Colo-Colo marca a estreia das equipes na Taça Libertadores da América. O duelo acontece na quinta-feira (7), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão. O check-in para a partida foi aberto nesta quarta-feira.