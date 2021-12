Técnico do Ceará no futsal, Deividy Hadson tem negociação avançada com Corinthians para 2022

Um dos nomes mais vitoriosos da história do futsal cearense, o técnico Deividy Hadson tem negociação encaminhada para comandar o Corinthians em 2022. Com contrato no Ceará encerrado em dezembro, o profissional recebeu ofertas do time paulista e do Dois Vizinhos-PR. A informação foi divulgada pelo portal 'Meu Timão' e confirmada pelo Diário do Nordeste,

Com trajetória vitoriosa no Vovô, as situações foram conversadas com a gestão. O contato do Corinthians avançou e está em tratativas finais para um anúncio oficial com foco na próxima temporada.

Na bola pesada cearense, Deividy foi campeão estadual sete vezes, além de ostentar feitos como um bicampeonato da Copa do Brasil, campeão da Taça Brasil e da Liga do Nordeste. Natural de Russas, acumulou passagens de sucessos por equipes como o Aracati, o Boa Viagem, o Horizonte e o Sumov.

A chegada ao Alvinegro de Porangabuçu foi em 2020, com a missão de encabeçar o projeto de ascensão do clube no cenário da modalidade. Multicampeão no time, venceu ainda o inédito título da Copa do Brasil 2021 e garantiu vagas para Taça Brasil Elite e Copa do Nordeste de 2022.

CAMPANHA DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL DE FUTSAL 2021:

1ª fase: Sampaio-MA 2x5 Ceará (ida) | Ceará 3x1 Sampaio-MA (volta)

2ª fase: Balsas-MA 2x3 Ceará (ida) | Ceará 3 x 3 Balsas-MA (volta)

Quartas | Itaporanga-SE 5x3 Ceará (ida) | Ceará 3 (1)x(0) 2 Itaporanga-SE (volta)

Semifinal | Ceará 2x2 Corinthians (ida) | Corinthians 1x2 Ceará (volta)

Final | Ceará 2x2 Jaraguá-SC (ida) | Jaraguá-SC (0) 1x1 (3) Ceará (volta)