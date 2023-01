Técnico da Argentina, Lionel Scaloni elege Messi maior que Maradona: 'é o melhor de todos os tempos'

Técnico da Seleção Argentina na conquista do tricampeonato da Copa do Mundo, Lionel Scaloni colocou Lionel Messi à frente de Diego Armando Maradona como maior jogador da história do país. A declaração foi dada à rádio Cope, da Espanha.

"Se tiver que escolher um, escolho Leo, tenho algo especial com ele. Ele é o melhor de todos os tempos, embora Maradona também tenha sido enorme", disse Scaloni.

A declaração de Scaloni sobre Messi x Maradona é debate frequente entre argentinos. Diego Armando Maradona, conhecido como "D10S", é tido como ídolo nacional na Argentina, por conduzir a Seleção ao título na Copa do Mundo de 1986. Em 1990, o ex-jogador, falecido em 2020, levou a equipe à final, desta vez ficando com o vice-campeonato.

Os caminhos de Messi são semelhantes ao de Maradona com a camisa "alviceleste". Em 2014, a Argentina ficou com o vice-campeonato da Copa do Mundo realizado no Brasil. Em 2021, sob o comando de Lionel, conquistou a Copa América, encerrando o jejum de 28 anos da Argentina sem conquistar troféus. No ano passado, Messi conquistou a Finalíssima e a Copa do Mundo do Catar.

As conquistas de Lionel Messi com a Argentina vieram sob o comando de Lionel Scaloni. Ainda na entrevista à Rádio Cope, o treinador, de 44 anos, explicou como foi o processo para reverter a decisão de aposentadoria do astro.

"A primeira coisa que fizemos foi uma videochamada com Messi. Ele disse que estava honrado e a primeira coisa que dissemos a ele foi 'Volte. Esperamos por você'. Foi o que fizemos e oito meses depois ele veio e encontramos um grupo incrível", explicou.

Scaloni ainda pontuou se há dificuldade para treinar Lionel Messi. Para ele, a função é de contribuir com o atacante do Paris Saint-Germain.

"Treinar Messi não é difícil. Você não pode corrigi-lo em nível técnico, mas às vezes você pode instruí-lo a pressionar ou atacar de uma certa maneira", comentou.