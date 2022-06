Talita/Rebecca vence americanas e avança às oitavas do Campeonato Mundial de Vôlei de praia

Talita/Rebecca vence dupla americana e segue invicta para a próxima fase do Campeonato Mundial de vôlei de praia. O duelo valeu vaga nas oitavas e ocorreu pelo Grupo G na manhã desta segunda-feira (13), em Roma, na Itália.

Contra Day/Stockman, a equipe que representa o Fortaleza venceu por 2 sets a 1, com parciais de 21-13/18-21/15-7. As duas só perderam um set nessa primeira fase e são a melhor dupla brasileira no torneio.

Antes, no domingo, elas derrotaram as finlandesas Lahti e Ahtiainen por 2 a 0 (21/17 e 21/15). Na primeira disputa, venceram Payano e Rosario da República Dominicana (2-0).

São três vitórias em três disputas. Elas passaram em primeiro do grupo, com 138 pontos e 90 sofridos. Talita e Rebecca voltam às quadras na quarta-feira (15). As adversárias da fase de mata-mata ainda serão definidas.

Taiana e Hegê ainda jogam na tarde desta segunda-feira. Elas também tiveram resultado positivo. As cearenses passaram pelas tailandesas Worapeerachayakorn e Naraphornrapat por 2 sets a 1 (21/17, 19/21 e 15/10).