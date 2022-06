Talita/Rebecca supera dupla dominicana, vence na estreia do Mundial de Vôlei e convoca torcida

A 13ª edição do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia começou. Rebecca e Talita, que vestem a camisa do Fortaleza, estrearam com vitória na competição mais importante da temporada. Elas venceram Payano/Rosario, da República Dominicana, por 2 sets a 0 (21-6/21-11) nesta sexta-feira (10).

Realizado a cada dois anos, este é o torneio com maior número de times participantes: são 48. A dupla está no Grupo G com Estados Unidos, Finlândia e República Dominicana.

“Conhecemos mais as americanas, elas rodam o Circuito Mundial há bastante tempo, formam um dupla muito forte, experiente e com certeza requer muita atenção. Mas se a gente quer um bom resultado nesta competição, temos que estar atentas a todos os jogos, vai exigir muita concentração e foco. Porque todo mundo quer ganhar”, disse a cearense Rebecca.

Das oito representantes brasileiras, três são do Ceará. Além de Rebecca, a dupla Taiana/Hegê também participa da competição. O estado é conhecido por revelar diversos talentos na modalidade.

O Brasil é um dos mais tradicionais na modalidade e tem histórico tanto de pódios como de participações no torneio. Das 12 edições, foram 12 títulos mundiais entre times masculinos (7) e femininos (5).

“Será muito importante entrarmos focadas em cada jogo. O campeonato é longo, pensar jogo a jogo nos ajudará a manter o foco. Estou muito feliz em participar de mais um campeonato mundial. Nosso time está evoluindo a cada torneio”, avaliou Talita.

No domingo, Talita e Rebecca jogam contra Lahti/Ahtiainen, da Finlândia. Segunda-feira, dia 13, encaram os Estados Unidos representados por Day/Stockman.

“Não dá para pensar muito. Temos que entrar fortes, aplicadas taticamente e preparadas para tudo. Estamos em uma sequência legal, conseguimos chegar na final em Ostrava, ficamos em 5º em Jurmala, estamos com um bom ritmo de jogo e queremos manter esse nível. Cada jogo vai ser uma final e espero levar o nome do Leão o mais longe possível. Torçam muito para a gente, acompanhem, porque toda energia positiva conta para as nossas batalhas”, concluiu Rebecca.