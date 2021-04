Superliga Europeia: entenda a nova competição encabeçada por 12 gigantes do futebol mundial

Uma nova competição europeia foi anunciada nesse domingo (18) por 12 superpotências do futebol europeu. Nomeada de Superliga Europeia (European Super League), o torneio reuniará seis equipes da Inglaterra, três da Espanha e três da Itália. Equipes alemãs e francesas optaram por não participar.

O anuncio foi feito na noite deste domingo, em comunicado oficial realizado por cada um dos clubes fundadores da competição: Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham (Inglaterra), Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid (Espanha), Internazionale, Milan e Juventus (Itália).

A criação da Superliga Europeia visa rivalizar com a Champions League, competição realizada pela UEFA, entidade que gere todo o futebol europeu, com aval da FIFA.

Legenda: UEFA é contrária ameaçou punir clubes e jogadores participantes da Superliga Europeia Foto: Divulgação

O que é a Superliga Europeia?

A Superliga Europeia é uma competição criada por 15 clubes europeus, doze deles revelados inicialmente e outros três com nomes em segredo. O torneio reunirá 20 equipes da Europa, sendo 15 deles fixos (não podendo haver descenso) e cinco convidados pelos fundadores.

Modelo de disputa

A nova competição seguirá o modelo da UEFA Champions League. Com início em agosto e encerramento no final de maio, o torneio será disputado entre 20 equipes, com dois grupos de 10, jogando em casa e fora. Os quatro melhores de cada grupo avançam à fase mata-mata.

As fases finais serão disputadas em partidas de ida e volta, com exeção da final, que será disputada em jogo único.

Legenda: Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, foi escolhido como primeiro presidente da Superliga Europeia Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

Presidente da Superliga Europeia

Os 12 clubes fundadores da Superliga Europeia escolheram o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para gerir a nova competição. Ele será acompanhado do presidente da Juventus, Andrea Agnelli, nomeado vice-presidente do torneio.

FIFA e UEFA contra a iniciativa

Com o anúncio da criação de uma nova competição, que pretende rivalizar com a Champions League, FIFA e UEFA desaprovaram a iniciativa dos 12 clubes fundadores. Em nota, a entidade máxima do futebol, informou que "só pode desaprovar uma Liga Europeia fechada e dissidente fora das estruturas do futebol".

Nesta segunda-feira (19) a UEFA se reuniu para debater o novo formato da Champions League a partir da temporada 2024/2025. Em reunião, o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, afirmou que os clubes e jogadores que disputarem a Superliga Europeia poderão ser banidos de competições nacionais e internacionais, incluindo a proibição de atletas disputarem competições como: Eurocopa e Copa do Mundo.

Aleksander Ceferin Presidente da UEFA "Todos os jogadores que participarem dessa competição não poderão representar a seleção. Todas as confederações estão de acordo com isso", afirmou.

O mandatário ainda afirmou que a Champions League seguirá sendo realizada com a presença ou não dos 12 clubes que encabeçam a Superliga Europeia. "Na Europa há muitos times, e bons. A Champions continuará com ou sem eles".

Legenda: Aleksander Cerafin, presidente da UEFA, se opõe à criação de uma nova competição europeia Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Opinião dos jogadores de futebol

O anúncio da Superliga Europeia gerou diversos comentários de jogadores de futebol. Ander Herrera, do PSG, Mesut Özil, do Fenerbahçe, e Richarlison, do Everton, fizeram publicações em suas redes sociais contrariando à decisão das 12 superpotências.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽💔 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 19, 2021