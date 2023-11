Súmula de Fortaleza x Flamengo registra invasão de torcedor ao gramado

A súmula da partida entre Fortaleza e Flamengo, válida pela 32ª rodada da Série A do Brasileiro, registrou a invasão de um torcedor do Tricolor ao campo de jogo após o fim do duelo.

O árbitro Anderson Daronco escreveu que “Após o término da partida, um torcedor uniformizado com a camisa da torcida do Fortaleza invadiu o campo de jogo para abraçar um atleta do Flamengo. O mesmo foi contido pela Polícia Militar e levado para fora do campo”.

O atleta abordado pelo torcedor que invadiu o gramado foi Erick Pulgar. Ele pediu a camisa do jogador do Flamengo e recebeu, sendo retirado do gramado posteriormente.

A súmula também indica que o torcedor foi identificado pelo departamento jurídico do Fortaleza. “Foi apresentado pelo senhor Germano Palácio, diretor jurídico do Fortaleza, um TCO de nº 116-129/2023 da delegacia do 16º distrito policial”, escreveu Daronco. O nome do invasor, no entanto, não foi mencionado.

A apresentação do TCO, por parte do Fortaleza, ajuda para que o time não seja responsabilizado em julgamento posterior no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).