Sport x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A tal da "gordura" construída foi embora. O Fortaleza tem demonstrado muita competitividade e regularidade em alto nível no Campeonato Brasileiro, passando 19 das 21 rodadas da competição dentro do G-4, mas é preciso reagir para não deixar o pelotão de cima. Para isso, há apenas um único pensamento no Pici: vencer o Sport, às 18h15 deste domingo (26), na Arena Pernambuco.

O duelo entre nordestinos coloca equipes em situações opostas. Enquanto o time cearense está na 4ª colocação, com 33 pontos, o Rubro-Negro é o vice-lanterna da Série A, com apenas 17 pontos conquistados até aqui. Enquanto o Tricolor sonha com Libertadores, a briga da equipe pernambucana é para fugir do rebaixamento.

Porém, Fortaleza e Sport possuem um ponto comum para este duelo: a necessidade de vitória para encerrar um longo jejum. O time de Vojvoda não vence há seis rodadas seguidas na competição, acumulando três empates e três derrotas. Já o Leão da Ilha está há sete partidas seguidas sem vencer e com o agravante de não ter marcado nenhum gol sequer neste período.

Time de Vojvoda

Legenda: Jogadores do Fortaleza comemoram gol marcado por Wellington Paulista, contra o Sport, no 1º turno Foto: Thiago Gadelha

O técnico argentino tem o retorno do volante Felipe, que voltou a treinar com o elenco após recuperação de lesão no tornozelo e volta a ficar disponível. Porém, dificilmente estará no time titular.

A tendência é de manutenção da base da equipe que atuou contra o Internacional, no último domingo. Apesar da derrota, o Fortaleza fez bom jogo, o que deu perspectivas animadoras aos torcedores.

Será preciso, porém, aprimorar as finalizações. O Fortaleza tem criado muitas situações de gol, mas o baixo aproveitamento nas conclusões tem custado caro. A dúvida é no ataque, se o treinador irá utilizar Robson, Wellington Paulista, Igor Torres ou Ángelo Henríquez. Certo é que David, suspenso, está fora.

Sport desesperado

Legenda: Gustavo Florentín, técnico do Sport, ainda busca primeira vitória no clube Foto: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

A tabela já indica a situação do Sport, que é ainda mais preocupante considerando o momento do clube fora de campo. Recentemente, o meia Thiago Neves rescindiu contrato alegando atrasos salariais.

O Sport tenta também melhorar o desempenho atuando em casa, já que é o 2º pior mandante do Brasileirão. O último triunfo do time pernambucano em casa foi no dia 17 de junho, pela quarta rodada do Brasileiro, contra o Grêmio. Desde então, acumula quatro empates e quatro derrotas.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 22ª rodada

Data: 26 de setembro de 2021

Hora: 18h15

Local: Arena Pernambuco, em Recife (PE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

ESCALAÇÕES

Sport

Maílson; Hayner, Pedro Henrique, Sabino e Sander; Marcão, Hernanes e Everton Felipe; Paulinho Moccelin, Mikael e André (Tréllez). Técnico: Gustavo Florentín

Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Ederson, Ronald (Matheus Jussa), Lucas Lima e Lucas Crispim; Ángelo Henríquez e Robson (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda